Koronavirüs'ten korunmak için köyün girişine kapı yaptırdı; yabancıların girişine izin verilmiyor

29 Nisan 2020 09:56
Artvin'in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor. Yabani hayvanların bahçelere zarar vermemesi için köprü girişine demir kapı takan vatandaşlar, şimdi de kapı sayesinde koronavirüsten korunuyor. Kapısı sürekli kapalı tutulan köye, yabancıların girişine izin verilmiyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Başka girişi bulunmayan köye vatandaşlar, araçlarıyla ulaşımı, köprüden geçerek sağlıyor.
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