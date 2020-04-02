Koronavirüs'ten korunmak adına vücuduna geçirdiği çöp poşetiyle geziyor: 'Herkese tavsiye ederim'

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem olması adına vücuduna geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.

Çevredekilerin dikkatli bakışlarına aldırış etmeyen Ferhat Okur, her gün çöp poşetini değiştirdiğini söyledi.

Okur, “Koronavirüs'ten korunmak için bu şekilde giyiniyorum. Çöp poşetini her gün değiştiriyorum ve herkese tavsiye ederim. Herkes evinde kalsın çıkmasın sokaklara kendi ve ailesi için” dedi.