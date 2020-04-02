Koronavirüs'ten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için öğrencileri, bu moral klibini hazırlamıştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Taşçıoğlu henüz bu hastalıktan hastanede yatarken öğrencileri ona 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısıyla moral klibi hazırlamıştı.

Taşçıoğlu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan videoda, Taşçıoğlu'nun öğrencileriyle çekildiği fotoğrafların üzerine Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısı duyuluyor.

Türkiye'de virüse yakalanan ilk sağlık çalışanı olan Taşçıoğlu, 16 Mart'tan beri İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Cemil Taşcıoğlu tedavi gördüğü hastanede 1 Nisan (Dün) tarihinde hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir?

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.

Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.

Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.

Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.