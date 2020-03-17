Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'nın sokakları havadan görüntülendi

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle ülkenin karantina altına alınması tarihi ve turistik mekanların boş kalmasına neden oldu. Vaka sayısının 30 bine yaklaştığı ve Çin dışında en çok can kaybının yaşandığı ülkede boş sokaklar ve meydanlar havadan görüntülendi.

Başkent Roma'daki en turistik mekanlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi’nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı’na kadar bir çok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömüldü.

Katolik Hristiyanlığın merkezi Vatikan'da da virüs nedeniyle önlemler arttırılırken meydanlarında kimse kalmadı.