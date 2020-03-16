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Koronavirüs tedirginliği İstanbul’un meydanlarına yansıdı

16 Mart 2020 16:59

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Koronavirüs'ün(Covid-19) Türkiye’de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi her gün binlerce vatandaşın bulunduğu alanlar ise boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın bulunduğu Taksim Meydanı, Sultanahmet, İstiklal Caddesi gibi alanlar dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle boş kaldı.

 

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