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Koronavirüs | Tedbir amaçlı 'evinde kalan' komşularına balkonundan keman dinletisi yaptı

01 Nisan 2020 11:32

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedbir amaçlı evde kalanlar için İzmir’in Dağları, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları kemanla balkonda çaldı.

Arkadaşının da işaret diliyle eşlik ettiği o anlar havadan görüntülenirken balkonda keman performansına vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. 

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye’de de 214 insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılınca birçok kişi evlerinde farklı aktiviteler yapmaya başladı.

Zeytinburnu’nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin de Avrupa ülkelerinde balkonlarda şarkı söyleyen ve enstrüman çalan kişilere özenerek yakınının balkonunda keman çalmaya başladı.

Kemanıyla İzmir’in Dağları, Memleketim, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları çalan Şahin’e arkadaşı Tuana Yıldırım da işaret diliyle eşlik etti. 2 arkadaş balkonda maske takmayı da ihmal etmedi.

Kimi mahalle sakinleri o anları camlardan izlerken kimileri de çocuklarıyla balkonlara çıkarak alkış tuttu. Balkonda keman performansı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Şahin’e evlerinden eşlik eden dikkat çekti. 


Evde kalan vatandaşlar için balkonda keman çalmaya başladığını dile getiren 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, "Televizyonda İtalya’daki insanların sokağa çıkma yasağı yüzünden balkonlarda kendilerini eğlendirdiklerini, müzik yaptıklarını, vakitlerini güzel şeylerle geçirdiklerini gördüm. Ben neden yapmayayım hem de keman çalıyorum dedim. Vatandaşlar destek oluyorlar onlara minnettarım. Alkışlayanlar, tezahürat yapanlar var. Balkonlarına çıkıp izleyenler çocuklarına izletenler var, görünce mutlu oluyorum” dedi. 


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