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Koronavirüs | Tebdirlere uymayan kafedeki 6 kişiye toplamda 19 bin 80 lira ceza kesildi

10 Nisan 2020 13:37

İstanbul'da mahalle bekçilerinin gece yaptığı denetimler sırasında açık olduğu belirlenen kafedeki 6 kişiye toplam 19 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Covid- 19 tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler sürüyor. 

Bağcılar, Fatih Mahallesinde bir kafenin kanuna aykırı bir şekilde açık olduğu belirlendi. İş yerinde yerinde bulunan 6 şahsa “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 19.080 TL idari para cezası işlemi uygulandı. 

 

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