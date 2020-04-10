Koronavirüs | Tebdirlere uymayan kafedeki 6 kişiye toplamda 19 bin 80 lira ceza kesildi

İstanbul'da mahalle bekçilerinin gece yaptığı denetimler sırasında açık olduğu belirlenen kafedeki 6 kişiye toplam 19 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Covid- 19 tedbirleri ile ilgili yapılan denetimler sürüyor.

Bağcılar, Fatih Mahallesinde bir kafenin kanuna aykırı bir şekilde açık olduğu belirlendi. İş yerinde yerinde bulunan 6 şahsa “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 19.080 TL idari para cezası işlemi uygulandı.