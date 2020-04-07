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Koronavirüs | TBMM’de 'maskeli' Genel Kurul

07 Nisan 2020 17:30

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni tip Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çeşitli önlemlerle başladı. Meclis Başkanvekili Levent Gök, Genel Kurulu maske takarak yönetirken, milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler de maske taktı. Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi. Ayrıca milletvekili sıralarına da kolonya bırakıldı. Milletvekilleri, yerlerinden ve kürsüden yaptıkları konuşmalarda da maskelerini çıkarmadı.

Gök, birleşimin açılışının ardından yaptığı konuşmada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pek çok can alan görünmez bir düşmanla baş edilmeye çalışıldığını söyledi. Koronavirüs adı verilen bu düşmanın, kimseyi ayırt etmediğini belirten Gök, dikkat etmeyen herkesin tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Koronnavirüs Bilim Kurulu’nun açıklamaları çerçevesinde artık kapalı yerlerde, marketlerde, otobüslerde maske takılmasının zorunlu hale geldiğini aktaran Gök, şunları kaydetti:

Doğrusu da budur. Bizler de TBMM'de kapalı alanda görev yapmaya çalışan milletvekilleri olarak bu tehditle burun buruna olan kişileriz. Milletvekillerimizin yaptığı görev nedeniyle sağlıklarını korumaları ve özellikle sosyal mesafeyi koruyarak da maske takılmasının zorunlu olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Meclis Başkanlığımız olarak bundan sonraki çalışmalarımızı maske takarak sürdüreceğiz.

Milletvekillerimizin maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak yapacağı çalışmalar toplumumuz için de önemli olacaktır. Bizler topluma örnek olması gereken insanlarız. Çalışmalarımızı bundan sonra çok daha dikkatli, tedbirlerimizi artırarak, bana bulaşmaz mantığının çok daha ötesinde, herkese bulaşabileceğini bilerek, tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletvekillerimizin istisnasız, maske takmadan Genel Kurula gelmemelerini rica ediyorum.

Gök, konuşmasının ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.  

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, kürsüye gelirken konuşmasını maske ile yapıp yapmayacağını sorması üzerine Gök, kısa konuşmalarda maske takılması gerektiğini söyledi.

Turan, "Koronavirüs salgınının tarım sektörüne olan olumsuz etkileri üzerine" yaptığı gündem dışı konuşmasında, insan sağlığını etkileyen bir diğer meselenin de gıda ve beslenme sorunu olduğunu dile getirdi. 

Hükümet tarafından açıklanan önlem paketlerinde gıda ve tarım alanında bir şeyin olmadığını savunan Turan, koronavirüs tehdidi ve kıtlık riskine karşı tarımla ilgili acil olarak bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "insan hakları ihlalleri" üzerine yaptığı konuşmada, infaz düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşmelerinin neticelenmesini bekleyen insanların olduğunu söyledi. Yasa teklifinin kısmi düzenlemeler içerdiğini ifade eden Tanrıkulu, teklifin sadece hükümlülülerle ilgili olduğunu, tutuklularla ilgili de düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Berat Kandili" dolayısıyla yaptığı konuşmada, Berat Kandili'nin huzura ve barışa vesile olması temennisini dile getirdi. İşler, "Berat Gecesi, çaresiz bir gelecek endişesinin kapladığı bugünlerde, bütün insanlık alemi için bir ışık ve umuttur" dedi.

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