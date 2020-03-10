Koronavirüs taşıdığı söylenen ABD'li yolcuyla ilgili iki farklı açıklama

ABD’de Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan 80’li yaşlarında ABD vatandaşı bir kadının Türkiye seyahatinde Koronavirüs'e yakalandığını söyledi. Hogan'ın dün yaptığı açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yalanladı.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, son 2 haftada Türkiye üzerinden yolculuk yapan ABD vatandaşı, 86 yaşında tek kadın olduğunu ve bu kişinin de Türkiye’yi ziyaret etmediğini söyledi.

Koca açıklamasında söz konusu kişinin 3 Mart tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan İstanbul aktarmalı olarak Washington’a gittiğini belirtti.

Ne Olmuştu?

ABD’de Maryland eyaleti valisi Larry Hogan 80’li yaşlarında bir kadının Türkiye seyahatinde Koronavirüs saptandığını ve kadının hastanede tedavi altına alındığını söylemişti.