Koronavirüs | Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 15 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan ve tutulduğu hastaneden kaçan kadın, polis ekipleri tarafından İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de yakalandı.