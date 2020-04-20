Koronavirüs sürecinde yaşamını yitiren sağlıkçılar, video ile anıldı

Tüm dünyada 166 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de 2 bini aşkın insan yaşamını yitirdi. Bu süreçte hayatını kaybedenler arasında virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları da vardı.

Ankara Tabip Odası, Koronavirüs salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına onların isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı bir video hazırladı.

Videoyu Twitter hesabından paylaşan Ankara Tabip Odası paylaşımına, "Sizleri Unutmayacağız. Covid-19 pandemi sürecinde ön saflarda mücadele eden değerli sağlık çalışanlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm sağlık neferlerini saygı ve minnetle anıyoruz" notunu düştü.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, eczacı İsmail Durmuş gibi isimler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'sağlık çalışanlarına yönelik malzeme ve ekipman ihtiyacının yeterliliği' konusunu gündeme getirmişti.