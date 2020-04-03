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Koronavirüs | Sultanbeyli'de 'yüzde 50 yolcu kapasitesi' kuralına uymayan servis şoförüne ceza

03 Nisan 2020 16:42

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 'yüzde 50 yolcu kapasitesi' kuralına uymadığı tespit edilen servis sürücüsüne para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Koronavirüs tedbirleri ile ilgili otobüs ve minibüslere yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde aracın kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşıma kuralına uymadığı tespit edilen servis sürücüsü C. Y. hakkında 392 TL idari para cezası uygulandı.

Araca ait evraklar kontrol edildiğinde aracın servis taşımacılığı yapmaya uygun olmadığı da ortaya çıkınca 6 bin 141 lira idari para cezası kesilerek araç 60 gün trafikten men edildi. 

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