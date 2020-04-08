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Koronavirüs | Sosyal mesafe kuralına uymayarak antrenman yapan Jose Mourinho ve futbolcuları tepki topladı

08 Nisan 2020 13:54

İngiltere Premier Ligekiplerinden Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho ve 3 futbolcusu, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayarak bir parkta antrenman yaptı. Görüntüler yeni tip Koronavirüs nedeniyle 6 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İngiltere'de tepki topladı. 

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bir parkta 3 futbolcu ile antrenman yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan futbolcular yan yana çalışırken, bu hareketleri tepki çekti.

Dünyayı etkisine alan yeni tip Koronavirüs salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle futbolcular bireysel antrenmanlarını yapmaya çalışıyor. Bu kapsamda İngiltere'de farklı bir olay yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberde, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir parkta futbolculardan Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele ile antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle vurgu yapılan konu olan sosyal mesafeye uymayan futbolcuların yan yana antrenman yapması tepki topladı. 

Başka bir videoda ise diğer bir Tottenhamlı futbolcu Serge Aurier'in arkadaşıyla yan yana koştuğu görüldü.

İngiltere'de şu ana kadar 55 bin Koronavirüs vakası tespit edilirken ülkede 6 binden fazla insna bu nedenle hayatını kaybetti. 

Kaynak: İHA

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