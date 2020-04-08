Koronavirüs | Sosyal izolasyon için 'Evde kal' çağrıları sürerken Taksim'de insan hareketliliği gözlendi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde vatandaşların tedbir amaçlı evde kalmasıyla beraber boş olmasıyla dikkati çeken İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki tarihi ve turistik öneme sahip Taksim’de sıcak havanın kendini göstermesiyle insan hareketliliği yaşandı.

Evde kal çağrılarına rağmen dışarı çıkan kimi maskeli kimi maskesiz insanlar kameralara yansıdı.

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs Türkiye’de de can kayıplarına neden oldu.

Bu kapsamda alınan önlemler neticesinde yapılan evde kal çağrılarına vatandaşların da uymasıyla İstanbul’un birçok meydanı da boş kalmıştı.

Bugün (8 Nisan) güneşin kendini göstermesiyle günlerdir boş olmasıyla dikkat çeken Taksim Meydanı’nda insan hareketliliği görüldü.

Kimi maskeli kimi maskesiz insanların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde olduğu o anlar kameralara yansırken bazı vatandaşların alanda kuşları beslediği de görüldü.