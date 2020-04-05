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Koronavirüs | Sörf tahtasına 'evde kal' yazdı; gençlere uçurtma sörfüyle mesaj gönderdi

05 Nisan 2020 14:54

Yeni tip Koronavirüs'ün etkisini giderek artırdığı günlerde Antalya’nın Demre ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki fitness antrenörü Yusuf Yıldırım, farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Evde Kal Antalya’ yazdığı sörf tahtasıyla denizde uçurtma sörfü yaptı. 20 yaş altındaki gençlere seslenen Yıldırım, “Kendilerini ve ailelerini düşünmelerini rica ediyorum. Ben de sörf yaptıktan sonra evime geçeceğim ve salgının bitmesini bekleyeceğim” dedi. 

Demre’de Koronavirüs'e dikkat çekmek ve sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı gençlere mesaj vermek için Beymelek Sahili’ne gelen 26 yaşındaki fitness antrenörü Yusuf Yıldırım, kitesurf (uçurtma sörfü) yaptı.

‘Evde Kal Antalya’ yazılı sörf tahtasıyla denize açılan Yıldırım, dalgaların arasında yaklaşık 20 dakika boyunca sörf yaptı.

Amacının Koronavirüs salgınına dikkat çekip gençlere mesaj vermek olduğunu söyleyen Yıldırım, “20 yaş altı gençlerimizin de sokağa çıkmamalarını, kendilerini ve ailelerini düşünmeleri için ricada bulunuyorum. Ben de sörf yaptıktan sonra evime geçeceğim ve bu salgının bitmesini bekleyeceğim. Herkes sağlıklı ve mutlu kalsın” diye konuştu. 

 

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