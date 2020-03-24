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Koronavirüs sonrası Adalar'daki tenhalık böyle görüntülendi

24 Mart 2020 10:29

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tehlikesi Adalar’ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, Koronavirüs nedeniyle ıssız kaldı. Kınalıada, sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs Türkiye’de de etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar’da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan ‘ıssız ada’ sokaklarını andırdı. Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü.

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