T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Sokakta paten süren iki çocuk, polis sirenini duyunca olanlar oldu; babaları kahkahaya boğuldu

08 Nisan 2020 14:22

Antalya'da evlerinin önünde paten süren iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve yeni tip Koronavirüs salgının yayılmaması amaçlı 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor.

Antalya'da arkadaşı ile birlikte evin önünde, kask ve dizliklerini takıp paten süren genç, babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Oğlunu 'Arif, çok yola çıkma oğlum' diye uyaran baba, o anları kaydediyordu.

"Nasıl baba sürebiliyor muyum?"  diyen oğlunu, "Evet evet bayağı alıştın!" diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi. Sokağa gelen polisten kaçan genç, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü.

O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren kaykay görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

ETİKETLER

habervideokoronacoronakoronavirüsvirüskameracorona virüsükorona virüsüantalyaililçepolissiren

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24