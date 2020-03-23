Koronavirüs | Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı kadın, çatıda dolaştı

Neredeyse tüm dünyaya yayılan ve 15 bine yakın insanın yaşamını yitirmesine yol açan Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşı takılan bir kadın, Antalya'da oturduğu apartmanın çatı katındaki terasta dolaştı.

İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı olarak hastalıktan en çok etkilenen ve ölüm oranının en fazla olduğu 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi.

Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı.

Yasağın ardından Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezdi.

O anlar çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.