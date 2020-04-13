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Koronavirüs | Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ürünleri ellerinde kalan esnaflar için semt pazarı açıldı

13 Nisan 2020 16:40

Ankara'da Altındağ Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından kurulamayan semt pazarları nedeniyle ürünleri ellerinde kalan pazarcı esnafı için Beşikkaya Pazar Yeri’ni açtı. 

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararının ardından yasağın olduğu günlerde semt pazarı kurulamayınca esnafın elde kalan ürünleri için Altındağ Belediyesi tarafından Beşikkaya Pazar Yeri açıldı ve ürünler burada satılmaya başlandı. 

Ayrıca pazar yerinde Altındağ Belediyesi ve Ankara Pazarcılar Odası tarafından “Gönül Köprüsü” tezgahı açılarak, ihtiyaç sahiplerinin alacağı ürünler koyuldu.

Yapılan bu uygulamanın önümüzdeki günlerde Altındağ sınırları içerisinde bulunan tüm semt pazarlarına yayılması bekleniyor. 

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ürünlerinin ellerinde kaldığını dile getiren pazar esnafı Murat Ataş, “İki gündür sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı çalışamıyorduk. Bu sebepten elimizde kalan mallarımız vardı. Altındağ Belediyesi tarafından normalde pazar günleri kurulması gereken Beşikkaya Semt Pazarı, Pazartesi kuruldu” ifadesini kullandı. 

Ürünler ile vatandaşa hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen pazar esnafı Erdinç Eker ise, “Cumartesi ve pazardan kalan mallarımız vardı. Mağdur olmamamız için pazarımız açıldı. Elimizden geldiğince mallarımız ile halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizleri mağdur etmediği için Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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