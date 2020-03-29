Koronavirüs | Sanatçılar, 'Ey Özgürlük' şarkısını evlerinden söyledi

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) 31 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine, birçok ülkenin tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan etmesine, insanların 'evde kal' uyarılarına uyarak evden çıkmadığı günlerde sanatçılar, Zülfü Livaneli'nin 'Ey özgürlük' şarkısını evlerinden söyledi.

Sanatçılar, Edem Şimşek, Ferhat Livaneli, Serkan Mesut Halili çaldı, Zeynep Halvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Yıldırım söyledi.

Sözleri Fransız şair Paul Eluard'ın Özgürlük isimli şiirinden olan şarkının müziğini yapan Zülfi Lİvaneli, Twitter hesabından Zeynep Halvaşi'nin 'Ey Özgürlük' paylaşımına "Sevgili arkadaşlarım. Bu güzel sürpriziniz beni çok duygulandırdı. Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye sağolun, varolun" yorumunu yaptı.