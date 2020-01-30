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Koronavirüs şakası ortalığı karıştırdı; yargılanması isteniyor

30 Ocak 2020 11:09

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüsü kullanarak şaka yapan Rus genç, tepki topladı. Yargılanması isteniyor. 

2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek çok sayıda ülkeye yayılan korona virüsü ile ilgili Rusya'da bir gencin yaptığı şaka ortalığı karıştırdı. Yaptığı şakaları kayda alarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan genç, koronavirüsüne yakalanmış bir hastayı taklit etti. Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehir merkezinde arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan genç, ağzına maske taktıktan sonra yürümeye başladı. Bir süre sonra yere yığılan gencin başında toplananlar olayın şaka olduğunu anlamadan gençle ilgilenmeye çalıştı. Bir süre şakacı gencin ayarladığı 2 kişi minibüsle gelerek sözde genci hastaneye kaldırdı. Özel kıyafetlerle genci sedyeyle alan kişiler araca yükledikleri genci götürdü. O anlar genç tarafından sosyal medyaya yüklendi ve hızla yayıldı.

Görüntüleri izleyen vatandaşlar, ciddi bir durumda şaka yapan ve bundan kazanç sağlamaya çalışan gencin yargılanması gerektiğini savunarak savcılara çağrıda bulundu.

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