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Koronavirüs | Sakarya'da karantina süresi biten 228 kişi evlerine uğurlandı

09 Nisan 2020 11:38

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya’ya getirilerek yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük tedbir amaçlı gözlem altında tutulan 228 kişi evlerine uğurlandı. 

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs kapsamında ülke genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Korona virüsü kapsamında yurt dışında bulunan öğrenci, TIR şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu toplam bin 885 vatandaş Sakarya’ya getirilerek bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda 14 günlük karantina altına alınmıştı.

Arif Nihat Asya ve Hendek Abdurrahman Gürses Öğrenci yurdunda 14 günlük gözlem süreleri biten 228 kişinin tahliye işlemlerine başlanıldı. 

Sosyal mesafeyi korumak amaçlı kişiler yurtlardan tek tek çıkartılarak otobüslere bindirildi. 

Kaynak: İHA

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