Koronavirüs | Sağlık personeli çift, ertelenen düğünlerinin dansını hastanede yaptı

13 Nisan 2020 18:08
İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanı çiftin, 12 Nisan'da yapmayı planladıkları düğünleri yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenince ikili düğün danslarını çalıştıkları hastanede yaptı.
Acil Tıp Uzmanı Göksu Afacan Öztürk ve Hemşire Ufuk Öztürk, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalınca düğün danslarını çalıştıkları hastanede yaptı.
Hastane koridorunda düğün dansı yapan çiftin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
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