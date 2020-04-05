Koronavirüs | Bursa'da bir esnaf, sağlık çalışanlarına dürüm ikram etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir esnaf olan 'Dürümcü Yasin' yeni tip Koronavirüs günlerinde zor şartlarda çalışan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine dürüm ikram etti.

Koronavirüs'ün Türkiye'de de çıkmasıyla birlikte en çok zorlanan meslek mensuplarından biri de sağlık çalışanları. İnegöl'de dürümcülük yapan Yasin Pınar isimli vatandaş, kendi iş yerinde yaptığı dürümleri paketleyip İnegöl Devlet Hastanesinde bulunan sağlık çalışanlarına ikram etti.

Yasin Pınar, aynı zamanda İnegöl'de görev başında olan polislere ve jandarmaya da dürüm dağıttı.

Yasin Pınar, "Bu zor günde bizler için yaptıkları mücadele için kendilerine minnettarız. Onlara böyle bir destek vermek istedik. Her zaman onların yanındayız. Allah hepsinin yâr ve yardımcısı olsun" dedi.