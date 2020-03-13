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Koronavirüs | Sağlık Bakanlığı paylaştı: Ellerimizi ne kadar sürede, nasıl yıkamalıyız?

13 Mart 2020 10:47

Koronavirüs'ün dünyaya yayıldığı ve Türkiye'de ikinci vakanın da görüldüğü günlerde Sağlık Bakanlığı virüse karşı alınması gereken tedbirlerden biri olan 'el yıkamaya' ilişkin bir video yayınladı.

"El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır" denilen videoda, el yıkamanın en önemli noktaları 'uygun sürede, uygun yöntemle yıkamak' olarak nitelendi. 

Ellerin en az 20 saniye yıkanması gerektiğine dikkati çeken video, daha sonra ellerin nasıl yıkanması gerektiği tek tek anlatılıyor. 

Koronavirüs

Dünya çapında 4 bin 720 insan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı 128 bini aştı; kalabalık etkinlikler bir bir iptal ediliyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ün (Kovid-19), Türkiye'de bir kişide daha rastlandığını açıkladı. Böylece Türkiye'de Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 2'ye yükseldi. 

Koronavirüs'ün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de vaka sayısı ve ölümler diğer ülkelere göre azalma gösterirken virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da vaka sayısı 12 bine ulaştı. Tüm ülkenin karantina koşulları altında olduğu İtalya'da 800'den fazla insan hayatını kaybetti. 

Virüsün en çok görüldüğü üçüncü ülke olan İran'da ise 10 binden fazla vaka bulunuyor. İran dini lideri Ali Hamaney'in baş danışmanında Koronavirüs tespit edildi. 

Koronavirüs nedeniyle dünyada pek çok ülkede spor etkinlikleri, ligler, festivaller iptal edildi. Türkiye'de de okullar tatil edilirken futbol maçlarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. 

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