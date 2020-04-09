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Koronavirüs | Safranbolu’da vatandaşlara yöresel şivelerle ‘Evde Kal’ uyarısı

09 Nisan 2020 14:30

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kente has yöresel şivelerin yer aldığı afişlerle vatandaşlara ‘Evde kal’ uyarısı yapılıyor. 

Koronavirüs nedeniyle her geçen gün ölüm sayılarının artmasının ardından tedbirler alınırken, sık sık da uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından tarihi kentin farklı noktalarına yerleştirilen billboardlarda ‘Evde dur abisinin’, ‘Bi hora geçü’, ‘Düzelü Bee’gibi kente has yöresel şivelerin yazılı olduğu afişlerle vatandaşlara ‘Evde kal’ uyarısı yapılıyor. 

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