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Koronavirüs | Polis berberi bastı; yarıda kalan tıraş, müşteri ve berbere toplamda 6 bin 360 liraya mal oldu

09 Nisan 2020 17:52

Bağcılar'da polis ekipleri yeni tip Koronavirüs günlerinde yasağa rağmen gizlice müşteri tıraş eden berberi bastı. Ekipler berber ve müşteriye 3 bin 180'er TL ceza kesti.

Edinilen bilgilere göre; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Covid- 19 pandemisine yönelik alınan tedbirler ile ilgili denetimleri ara vermeden sürdürdü.

Salgın kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle kuaförler ve güzellik salonları da geçici bir süreyle kapatılmıştı. Kararın ardından yurdun birçok noktasında vatandaşlar gizlice tıraş olduğu ortaya çıkarken, bazı berber salonlarının gizli gizli müşteri kabul ettiği ortaya çıktı.

Dün (8 Nisan) polis ekiplerince yapılan denetimlerde, Bağcılar Göztepe Mahallesi, Zambak Sokak üzerinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu belirlendi. Yarı açık berber salonunda 1 kişinin tıraş edildiğini gören emniyet ekipleri, içeriye baskın yaptı.

Baskında polisi karşılarında gören müşteri ile berber şaşkına döndü.

Baskının ardından dükkan kapatılırken, “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan müşteri ve berbere toplamda 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

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