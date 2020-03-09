Koronavirüs paniği: Trende iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

09 Mart 2020 17:36
Koronavirüs salgını tüm dünya ülkelerini sarmışken, Avustralya'dan gelen bir görüntü vatandaşların virüs paniğini bir kez daha gözler önüne serdi.
ABD kanalında çalışan gazeteci Andy Park tarafından Sidney'deki tren yolculuğunda çekilen videoda, bir yolcunun ağzını kapatmadan öksürmesi sonucu çıkan tartışma görülüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle market raflarının boşaldığı ve tuvalet kağıdı kavgalarının yaşandığı Avustralya'da çekilen videoda, kadın yolcunun öksürmesinin ardından karşısında oturan erkek yolcu ağzını kapatmadan öksürmemesi uyarısında bulunuyor. Ancak dakikalar sonra, kadın yine ağzını kapatmadan bu sefer erkek yolcuya doğru öksürüyor. Bunun üzerine sinirlenen adam, 'Ciddi misin? Az önce bana doğru mu öksürdün?' diye soruyor.
Soruyu 'Evet' diye yanıtlayan kadın, kendisinde Koronavirüs olmadığını belirtse de adam, 'Sizi daha az önce kibarca uyardım' diyerek hükümetin 'öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın' uyarısını hatırlatıyor.
Koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da 61 kişide Koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. Avustralyalıların, hastalık endişesi nedeniyle market raflarını boşaltmış ve ülkede tuvalet kağıdı stoklarının tükenmişti. Bazı marketlerde tuvalet kağıdı kavgaları yaşanırken, mizahi yönüyle bilinen NT News adlı gazete tuvalet kağıdı olarak kullanılması için fazladan sekiz boş sayfa basmıştı.
Dünya genelinde doğrulanan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sayısı 110 bini aşarken, 3 bin 825 kişi virüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybetti.
Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 7 bin 375'i bulurken 366 kişi hayatını kaybetti. Hükûmet, virüsün daha da yayılmasını önlemek için bazı bölgelerde olağanüstü önlemler aldı.
ABD'de 35 eyalet ve başkent Washington DC'de toplam 550 vaka görüldüğü doğrulanırken, 21 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede en çok vaka 88 ile California ve 106 ile New York'te görüldü.
Türkiye'nin komşusu İran'da dün 49 kişi daha hayatını kaybetti. Dün itibariyle ülkede 6 bin 566 vaka görüldü ve 194 kişi hayatını virüs kaynaklı sebeplerden kaybetti.
Dün, Türkiye'nin bir komşusunda daha ilk yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Bulgaristan dün iki kişiye yapılan testlerde yeni tip Koronavirüs taşıdıklarının tespit edildiğini bildirdi.
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