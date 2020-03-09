Koronavirüs paniği: Trende iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

ABD kanalında çalışan gazeteci Andy Park tarafından Sidney'deki tren yolculuğunda çekilen videoda, bir yolcunun ağzını kapatmadan öksürmesi sonucu çıkan tartışma görülüyor.

Koronavirüs salgını tüm dünya ülkelerini sarmışken, Avustralya'dan gelen bir görüntü vatandaşların virüs paniğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle market raflarının boşaldığı ve tuvalet kağıdı kavgalarının yaşandığı Avustralya'da çekilen videoda, kadın yolcunun öksürmesinin ardından karşısında oturan erkek yolcu ağzını kapatmadan öksürmemesi uyarısında bulunuyor. Ancak dakikalar sonra, kadın yine ağzını kapatmadan bu sefer erkek yolcuya doğru öksürüyor. Bunun üzerine sinirlenen adam, 'Ciddi misin? Az önce bana doğru mu öksürdün?' diye soruyor.

Soruyu 'Evet' diye yanıtlayan kadın, kendisinde Koronavirüs olmadığını belirtse de adam, 'Sizi daha az önce kibarca uyardım' diyerek hükümetin 'öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın' uyarısını hatırlatıyor.

Koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da 61 kişide Koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. Avustralyalıların, hastalık endişesi nedeniyle market raflarını boşaltmış ve ülkede tuvalet kağıdı stoklarının tükenmişti. Bazı marketlerde tuvalet kağıdı kavgaları yaşanırken, mizahi yönüyle bilinen NT News adlı gazete tuvalet kağıdı olarak kullanılması için fazladan sekiz boş sayfa basmıştı.

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