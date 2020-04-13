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Koronavirüs | Pakistan'da polis, sokağa çıkma yasağına uymayanları dövdü; görüntüler tepkiye neden oldu

13 Nisan 2020 18:44

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Pakistan'da polis yasağa uymayanları dövdü.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yeni tip Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere polisten sert müdahale geldi. Bölge sakini bir kişinin çektiği görüntülerde, polisin sokaktaki insanlara tokat ve yumruk attığı görüldü.

Polis tarafından darp edilen 4 kişinin polis araçlarına götürüldüğü anlar da kameraya yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Pakistan halkı tarafından tepki ile karşılandı.

Kaynak: DHA

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