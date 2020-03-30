Koronavirüs | Oyuncu Begüm Kütük ve eşinden sağlık çalışanları için çağrı: 3 boyutlu yazıcın ile sen de destek olabilirsin

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs günlerinde evlerinde sağlık çalışanları için 3 boyutlu koruyucu siperlik üreten oyuncu Begüm Kütür ve eşi Erdil Yaşaroğlu, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesi sağlık çalışanlarına destek olmaya çağırdı.

3boyutludestek.org sitesinden ve amacından da bahseden Erdil Yaşaroğlu, sitenin 3 boyutlu yazıcısı olan insanların sağlık çalışanları için koruyucu ürünler ürettiğini söyledi.

3 boyutlu yazıcısı olan herkesi desteğe çağıran Yaşaroğlu, sağlık çalışanlarını da ihtiyaçlarını karşılaması için siteye davet etti.