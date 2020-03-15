T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs önlemlerini bir de ondan dinleyin

15 Mart 2020 12:00

Erzurum’da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.

Miray isimli minik kızın Türkiye’de ve dünyada yayılan yeni tip korona virüsüne karşı aldığı önlemleri Erzurum şivesiyle anlatması sosyal medyada ilgi çekiyor. Videoda virüse karşı neler yapılması gerektiğini anlatan minik kızın ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatması izleyenlere tebessüm ettirdi. Küçük Miray'ın sosyal medyada paylaşılan videosu, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

ETİKETLER

koronavirüserzurumlu miraymiraykoronakarantinasalgıncorona

Diğer Videolar

Adana'da polis tarafından öldürülen Suriyeli Ali El Hemdan'ın babasının olay yerinde fenalaştığı anlar...

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Trump'a ve Hollywood yıldızlarına maske gönderiyor': Milyonlarca lira parası olan ancak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Nisan 2020

Ünlü şef, canlı yayında yemek yaparken havluyu ocakta unutunca...

Eminönü'nde bir şahıs, aracıyla onlarca güvercini ezerek öldürdü

Mahallede fenomen olan domuza 'Fadime' ismini verdiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'...

Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanacak...

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na boyalı saldırı ...

Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma...

Nur Yerlitaş hayatını kaybetti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni önlemleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Ankara Barosu Başkanı Sağkan: Adalet Bakanı açıklama yaptı, re'sen soruşturma...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'...

Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24