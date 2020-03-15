Koronavirüs önlemlerini bir de ondan dinleyin

Erzurum’da küçük bir çocuğun korona virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.

Miray isimli minik kızın Türkiye’de ve dünyada yayılan yeni tip korona virüsüne karşı aldığı önlemleri Erzurum şivesiyle anlatması sosyal medyada ilgi çekiyor. Videoda virüse karşı neler yapılması gerektiğini anlatan minik kızın ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlatması izleyenlere tebessüm ettirdi. Küçük Miray'ın sosyal medyada paylaşılan videosu, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.