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Koronavirüs | Ön koltuğa oturmasınlar diye çivilerle 'korona savar' yaptı: 'Sıkıysa otursunlar; ön koltuk koronaya rezerve!'

12 Nisan 2020 14:06

Tüm dünyada etkili olan yeni tip Koronavirüs günlerinde Karaman’ın Ermenek ilçesinde, hazırladığı çivili tahtayı aracının ön koltuğuna kimse oturmasın diye yerleştiren kişi, görenlerin ilgisini çeken tahtaya 'korona savar' adını verdi. 

49 yaşındaki Ömer Battır, hemşire olan eşini yıllardır işe götürüp getirdiği için, eşinin ön koltuğa alıştığını ve bu alışkanlığından zor vazgeçtiğini ifade etti.

Otomobiline binmek isteyenlerin yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı gereği arka koltuğa oturmasını istediğini ancak bazen ön koltuğa oturmak için ısrar edenler olduğunu anlatan Ömer Battır, "Koronavirüs bu günlerde başımızın belası oldu. Bizim de evde çok fazla boş vaktimiz var, sıkılıyoruz. Kendimize tedbirler uydurma peşindeyiz. Sağ ön koltuk mevzu çıktığında da evde aklıma bir fikir geldi. Ben de onu hayata geçirdim, şu şekilde bir tahta ile üstüne çiviler çakarak ön sağ koltuğu kendi tedbirlerimle boş tutmaya çalışıyorum. Ön koltuk rezerve yazılı bir yazı da hazırladım ve böylelikle sağ ön koltuğu boş tutmaya çalışıyorum. Eşim yıllardır ön koltuğa oturuyor. Arka koltuğa alışkın değil, o biraz zorlandı. Bu tahtayı eşim için uygulamadım tabi. Arka koltuğa alışmaya başladı. Ön koltuğa oturmaya teşebbüs edenler oluyor ama çivili tahtamızı görünce vazgeçiyorlar, canları yanacağını bildikleri için" dedi. 

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