Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

Çin'de Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen bir kadının, bir pikaba bindirildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde kadının aracın konteyner kısmına sokulduğu ve daha sonra çığlık atarak bağırdığı duyulur.

Sosyal medyada yayınlanan ve Çin yayın kuruluşlarının paylaştığı da videoda, görevlilerin koruyucu giysilerle kadını karantinaya alınmak üzere götürüldüğü görülüyor. Independent'ın haberine göre Global Times gazetesinin Çin'in Jiangsu bölgesinden Komünist Parti'den bir yetkiliyle yaptığı röportajda, karantinaya alınan kadının ocak ayında Vuhan'a seyahat ettiği belirtildi.

Global Times, ismi belirtilmeyen kadının yetkililerle yakın zamandaki seyahatine dair bilgi vermek amacıyla irtibata geçtiğini ve "kadının karantinaya alınmayı telefonda kabul ettiğini" yazdı.

Adı You olarak açıklanan kadının Global Times'ın taşınma biçimine dair soruya "demir kutunun şüpheli hastaların yağmurda oturmak zorunda kalmaması için kullanıldığı" yanıtını verdiği belirtildi.

Şu ana kadar Koronavirüs taşıyan 1500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.