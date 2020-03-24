Koronavirüs | Nikahlar davetli olmadan yapılıyor, herkes maske ve eldiven takıyor

Van’da daha önce aldıkları nikah tarihleri Koronavirüs salgınına denk gelen çift, davetliler olmadan maske ve eldiven tedbiri ile Edremit Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı.

Edremit Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan çiftlerin nikahları, belirli tedbirin alınmasının ardından yapılıyor. Nikah işlemlerinde şahitler dışında hiç kimse kabul edilmezken, nikah işlemi sırasında şahitler ve evlendirme memuru maske ve eldiven takarak virüse karşı önlem alıyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Koronavirüs konusunda alınması gereken tedbirlerin ilçede uygulandığını dile getirerek, “Bu kapsamda da nikah işlemlerine bir kısım yenilikler getirdik. Böylece gelin ve damadın maske takması, nikah şahitleri dışında kalabalık kabul etmeme gibi bir kısım tedbirler aldık. Bu önlemlerin tamamı sağlığa verdiğimiz öncelikten kaynaklanmaktadır. Çünkü bu işi ne kadar ciddiye alıp önemsersek o kadar az hasarla atlatırız” dedi.



