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Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'e dönen Ronaldo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

16 Mart 2020 14:14

Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve İtalya'ya dönmeyeceğini açıklayan Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Daha önce kardeşiyle evinin terasında görüntülenen Portekizli yıldızın son olarak kendisini evin dışından çeken kameralara perdenin arkasından baktığı anlar, kameraya yansıdı. 

Ronaldo, İtalya'nın üst düzey futbol ligi Seria A'da seyircisiz oynanan Juventus-İnter maçı sonrası felç olan annesini ziyaret için Portekiz'e gitmişti.

İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmişti

Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte evinde dışarıdan izole bir yaşam sürmeye başladı.

Evinde dış dünyayla olabildiğince az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dünyayı bu salgına karşı uyardığı bir video yayınlamıştı. 

 

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