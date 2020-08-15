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Eğlence mekanları Koronavirüs nedeniyle kapandı, organizatörler yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi

Organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi

15 Ağustos 2020 09:41

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne dönen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendiği partilerin reklam ve tanıtımları devam ediyor. 

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Haliç’te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.

 

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