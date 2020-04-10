Koronavirüs nedeniyle avcılar az olunca, 'göçlerini daha rahat yapan' ak pelikanlar, böyle görüntülendi

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Yeni tip Koronavirüs nedeniyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi.

Ak pelikanların Afrika'dan kuzeye olan yolculukları bu yıl da baharla birlikte başladı. Bu göç yolculuğu üzerinde olan Marmara Bölgesi'nde sulak alanlar bu dev cüsseli kuşlarla doldu. Manyas Kuş Cenneti'nde büyük sürüyü fotoğraf ve videoya alan doğa fotoğrafısı Ali Şenel 'Bu yıl balıkçılık ve avcılık faaliyeti olmayınca göl onlara kaldı. Daha çok ve rahat besleniyorlar'' dedi.

Ak pelikanlar kışı Afrika'da geçirdikten sonra baharla birlikte Romanya Tuna Nehri Deltası'na göç ediyorlar. Bu göç yolculuklarında ise Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü ve Karacabey Longozu ile Uluabat ve Manyas Kuş Cenneti bu ve benzer su kuşları için büyük önem taşıyor. Bu nedenle her yıl 30 binden fazla ak pelikan ve on binlerce leylek bu güzergah üzerinden kuzeye olan yolculuklarını sürdürüyorlar.

Bu büyük göçü fotoğraflayan Ali Şenel'de yaptığı açıklamada 'Normalde ülkemiz üzerinden yaklaşık 30 bin civarında ak pelikan her yıl göç ediyor. Afrika'dan Avrupa'ya geçen ak pelikanların neredeyse tamamını biz bu bölgede görüntülebiliyoruz. Bu yıl yine ak pelikanların kalabalıklar halinde göç etmesini görmek sevindirici. Yeni tip Koronavirüs nedeniyle avcıların, balıkçıların az olması kuşların daha iyi beslenmesi, göçlerini daha rahat yapmasını sağladı. Umarım sağlıklı şekilde göçlerini tamamlar, sonbaharda da dönüş yolunda onları görüntüleme şansı elde edebiliriz" dedi