T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs nedeniyle avcılar az olunca, 'göçlerini daha rahat yapan' ak pelikanlar, böyle görüntülendi

10 Nisan 2020 12:37

Her yıl ilkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya göç eden binlerce ak pelikan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz, Uluabat Gölü ve Balıkesir sınırlarındaki Manyas Kuş Cenneti'nde mola veriyor. Yeni tip Koronavirüs nedeniyle balıkçılar dışarıya çıkamayınca Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, tedbirlerini alıp Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren yüzlerce ak pelikanı görüntüledi. 

Ak pelikanların Afrika'dan kuzeye olan yolculukları bu yıl da baharla birlikte başladı. Bu göç yolculuğu üzerinde olan Marmara Bölgesi'nde sulak alanlar bu dev cüsseli kuşlarla doldu. Manyas Kuş Cenneti'nde büyük sürüyü fotoğraf ve videoya alan doğa fotoğrafısı Ali Şenel 'Bu yıl balıkçılık ve avcılık faaliyeti olmayınca göl onlara kaldı. Daha çok ve rahat besleniyorlar'' dedi. 

Ak pelikanlar kışı Afrika'da geçirdikten sonra baharla birlikte Romanya Tuna Nehri Deltası'na göç ediyorlar. Bu göç yolculuklarında ise Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü ve Karacabey Longozu ile Uluabat ve Manyas Kuş Cenneti bu ve benzer su kuşları için büyük önem taşıyor. Bu nedenle her yıl 30 binden fazla ak pelikan ve on binlerce leylek bu güzergah üzerinden kuzeye olan yolculuklarını sürdürüyorlar. 

Bu büyük göçü fotoğraflayan Ali Şenel'de yaptığı açıklamada 'Normalde ülkemiz üzerinden yaklaşık 30 bin civarında ak pelikan her yıl göç ediyor. Afrika'dan Avrupa'ya geçen ak pelikanların neredeyse tamamını biz bu bölgede görüntülebiliyoruz. Bu yıl yine ak pelikanların kalabalıklar halinde göç etmesini görmek sevindirici. Yeni tip Koronavirüs nedeniyle avcıların, balıkçıların az olması kuşların daha iyi beslenmesi, göçlerini daha rahat yapmasını sağladı. Umarım sağlıklı şekilde göçlerini tamamlar, sonbaharda da dönüş yolunda onları görüntüleme şansı elde edebiliriz" dedi 

ETİKETLER

habervideobalıkçıyüzlercekilometreuzakuzaktangeldilerafrikaavrupa

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2020

Yerel gazeteciden Başkan Zeydan Karalar'a 'kayyım' tehdidi: 'Ayağını denk alması lazım'

Sokağa çıkma izninde Genco Erkal da dışarıdaydı: 'Bugün pazar; beni ilk defa güneşe çıkardılar'

Londra'da ezan okundu

Köyün kadın davulcusu: Amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamak

Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp ettiler!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı; banka bonosunda vergi...

"Yüz dolar alırken 1 dolarını da devlet için alacaksınız"...

"Döviz ve altına kambiyo vergisi tipik sermaye kontrolü"...

Kulis | Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na övgü, "CHP zihniyetiyle mücadele" sözlerine açıklama...

Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24