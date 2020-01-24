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'Koronavirüs', Mucize Doktor’da: Hastane karantinaya alınıyor

24 Ocak 2020 16:59

Fragmanı yayınlanan Mucize Doktor'un yeni bölümünde dünyanın gündeminden düşmeyen 'Koronavirüs' salgınını konu edildi. 

Fragmana göre, Berhayat Hastanesi'nde çok hızlı bir şekilde ölüme yol açan virüs paniği yaşanıyor. Hastanenin acil servisine yatırılan hastalarda olan bir virüs hızla yayılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına gönderme yapılan bölümde, Dr. Ferman üç hastasını da kaybedince acil servisi karantinaya alıyor.

Berhayat Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, nöbetçi olan Dr. Ferman, Başhekim Adil'e bilgi vererek, "Malezya'dan birlikte uçağa binmişler. İki hasta ex oldu. Üçüncü hastayı da kaybediyoruz. Çok hızlı seyrediyor. Bir kaç saat içinde olup bitiyor her şey" diyor.

Acil serviste görev yapan Doktor Ali Vefa ve Nazlı da karantina nedeniyle hastaneden çıkamıyor. Fragmanda salgın hastalığın ardından ise Nazlı'nın gözyaşlarına boğulması dikkati çekiyor.

 

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Mucize Doktorkoronovirüs

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