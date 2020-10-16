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Aslında ne oldu?

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Avrupa alarmda, Türkiye sefada; nedeni basit...

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

16 Ekim 2020 15:56

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemdeki olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan, bugün yayınladığı videoda Avrupa'da yükselen vaka sayılarını, sayıların basında yer bulmasını ve Türkiye'deki Koronavirüs vaka tablosunu değerlendirdi. 

Avrupa'da Koronavirüs vaka sayılarının arttığını ve bunun gazetelerde 'Avrupa'da Alarm' şeklinde manşet olduğunu ifade eden Tezkan, "Avrupa alarmda, Türkiye sefada; nedeni basit" dedi ve"Biz Allah'a şükür vaka sayısını açıklamıyoruz, o yüzden iyiyiz. 111 bin 600 test yapılmış bizim Sağlık Bakanı ağzından kaçırdı herhalde 'yaptığımız testlerin yüzde 20'si vakaydı, şimdi yüzde 10'a düşürdük' dedi" Demek ki bizde günlük 11 bin, 12 bin vaka var. Önlem sıfır. Bizde günlük 12 bin vaka var, galiba yazmak yasak" şeklinde konuştu. 

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