Koronavirüs | MEB paylaştı; işte 'uzaktan eğitim yayınlarının uydu frekans ve kanal sıralama bilgileri'

Milli Eğitim Bakanlığı, neredeyse tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 21 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Koronavirüs nedeniyle okulların online eğitime geçmesinin ardından uydulu frekans ve şifreli yayın kanal sıralaması bilgilerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz', 'tatil değil uzaktan eğitim' etiketleriyle paylaştığı videoya göre, TRT - EBA TV uzaktan eğitim yayınlarının uydu frekansları şöyle;