Koronavirüs'le mücadele kapsamında getirilen 'Seyahat İzin Belgesi' zorunluluğu işte bu görüntülere neden oldu; insanlar iç içe

Tüm dünyada 34 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs'e karşı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesiyle otobüs ve uçak ile şehirler arası yolculuğun valilik iznine tabi edilmesinin ardından İzmir Otogarı'ndan yansıyan görüntülerde vatandaşların seyahat izni alabilmek için uzun kuyruklarda iç içe ve maskesiz bir şekilde beklediği görüldü.

Uzman ve yetkilerin 'evde kalın', 'sosyal mesafeyi artırın' gibi uyarılarına rağmen vatandaşların büyük bir bölümünün maske ve eldiven takmadığı görülürken içi içe bir şekilde bekletilmesi tepkiye neden oldu.

Bölgeden bilgi veren NTV Muhabiri, bazı otobüs firmalarının fahiş fiyatlar uygulandığına yönelik iddiaların olduğunu söyledi.

NTV Muhabirinin aktardığına göre, vatandaşlar, 'tedavi amacıyla doktor tarafından sevk edilenler, yakınları vefat edenler, ağır hastası olanlar ve son 15 gün içinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayanların' hak kazandığı seyahat izin belgesini alabilmek için 300-400 metre kadar kuyruk oluşturdu.

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı “valilik izni” ile şehirlerarası seyahat döneminde özel araçla seyahat yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi tutuldu.

İçişleri Bakanlığı’nın 28 Mart'ta yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekiyor.

Seyahat izin belgesi başvurusu nereden yapılıyor?



Seyahat İzin Belgesi talepleri, otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenleniyor. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlık tarafından bu işlemler için tahsis ediliyor. "Alo 199" çağrı merkezi ile İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınıyor.



