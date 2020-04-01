T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Köylüler, ilçeyi traktörleriyle dezenfekte etti

01 Nisan 2020 14:43

Bursa'da bir araya gelen köylüler, traktörleriyle Gürsu ilçe merkezini dezenfekte etti. Gürsu ilçesinin köy muhtarları ve azaları, Gürsu Belediyesinin temin ettiği dezenfektan ilaçlarını traktörlerinin arkasına taktıkları ilaçlama tankerleriyle bütün ilçeye attı.

Köylüler bütün ilçede dezenfekte edilmemiş alan bırakmadı.

Köylülerin davranışı ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Korona ile topyekün bir mücadele içerisindeyiz. İlçemizdeki bütün köy muhtarlarıyla birlikte bütün Gürsu'yu dezenfekte etme kararı aldık. Bize destek veren muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gürsu ilçesinde yaşayan muhtarlar olarak böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden köy muhtarları, "Ülke olarak koronavirüsle topyekün mücadele ediyoruz. Biz de belediyemizle ortak bir çalışma yaparak bütün ilçeyi traktörlerimizle dezenfekte etmeye karar verdik. İlaçlamaya ilçemizde bulunan bütün köylerden muhtar ve azalarımız katıldı. Belediyemizin temin ettiği dezenfektan ilaçlarını traktörlerimiz ile bütün ilçeye attık" dedi.

 

ETİKETLER

habervideokoronacoronakoronavirüsvirüssalgınhastalıkcovidtraktörbursaililçedezenfekte

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2020

Ülkesi Koronavirüs'ü yendiğini duyurdu; belediye başkanı takım elbiseyle 'bungee jumping' yaptı

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın kötücüllüğe karşı sessizliği lümpenleşmiş kesime cesaret veriyor

Gençler sokağa çıktı: 'Yürümeyi unutmuştuk'

Ahmet Türk’ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem...

Koronavirüs karantinasında 'balkon nikahı'; nikah memuru vinçle yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Robert De Niro: ABD'de kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil,...

'Yeni bir hayata başlayacağım' diyerek Kanal D'den istifa eden Buket...

Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanı'na: Sizi bilime saygılı biri diye...

AKP’li Metin Külünk, Marmaray’ı İBB yönetiyor sandı, AKP’yi yerden yere...

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24