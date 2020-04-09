T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı

09 Nisan 2020 12:53

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı mahallesinde, 67 yaşındaki A.K.'nın Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde köy karantinaya alındı. 

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit köyü Kapaklı Mahallesi'nde 67 yaşındaki A.K. rahatsızlanarak Kaman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. tedavi altına alınırken, Savcılı Ebeyit köyü de karantina altına alındı. Eşinin korona virüs salgını sonrasında evden çıkmadığını söyleyen K.K., "Eşim köyün camisine bile gitmezdi. Nasıl rahatsızlandığını biz de anlamadık" dedi. 

Köy muhtarı Abdullah Ata ise, "Vaka geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. Araştırma yaptık Kaman ilçesinden telefon ettiler ve A.K.,’ye yapılan test sonucunun pozitif olduğunu söylediler. Aynı gün sağlık personeli geldi. Mahallede kontroller yapıldı. Şuanda herhangi bir sorun yok” diye konuştu. 

Köy muhtarı Ata, “Maaşını dahi ben ve zaman zaman da komşuları alır. Köydeki evinden dışarı çıkmayan birisi, rahatsızlığın ise nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Sağlık ocaklarından ailesinde araştırma yapılıyor. Gerekirse Kapaklı Mahallesini teste tabi tutturmak istiyoruz” ifadesini kullandı. 

Kaynak: İHA

ETİKETLER

kırşehirköykarantinakamanilçeilkoronacorona

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24