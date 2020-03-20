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Koronavirüs | Kilitli cami kapılarını görünce ağladılar

20 Mart 2020 17:21

10 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla 'Cuma günü ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulması' kararının ardından Cuma namazını camiye gelerek kılmak isteyen bazı vatandaşlar, camiyi kapalı görünce gözyaşlarını tutamadı. 

Caminin kapalı olması sonucu bazı vatandaşlar, geri dönerken bazıları ise cami kapısının önünde ibadet etti. 

Kısa sürede cami önünde bazı vatandaşlar küçük gruplar halinde cemaatle, bazıları ise bireysel olarak namazlarını kıldı.

Bazı vatandaşların maske taktıkları gözlenirken, namaz sırasında Koronavirüs sonucu ibadethanelerin kapanmasına duygulanan birkaç kişi ise gözyaşlarını tutamadı.

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