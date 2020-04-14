T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Karpuz kabuğundan maske yapan Aydın Aydın'dan yaşlı ve çocuklara ‘evde kal’ mesajı

14 Nisan 2020 11:40

Şarkıcı Aydın Aydın, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evde kalan çocukları güldürmek için karpuz kabuğundan siperlik maske yapıp ‘evde kal’ mesajı verdi. 

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obeziteye dikkat çekmek için klip yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, tüm dünyada şu ana kadar on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgınına karşı da harekete geçti.

Hakkari'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' şarkısı besteleyen sanatçı Aydın Aydın, bu kez de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için "Ye ye ye reçetesiz ilaç bunlar hepsini ye" şarkısı yaptı. Her türlü sebze ve meyveyi etrafına toplayan sanatçı Aydın Aydın, marul ve roka gibi ürünleri de vücuduna sararak bestelediği türküyü söyledi.

Sazını çalıp; karpuz, domates ve salatalıktan yiyip sebze ve meyvelerin önemini anlatan Aydın Aydın, “Ekşi, tatlı, acılı, mis kokulu yapraklı, toprak anadan geldik, özü suyunda saklı, ye ye ye hepsi reçetesiz ilaç bunlar” diyerek sebze ve meyvelerin önemine değindi. 

Karpuzdan siperlik yaparken ve diğer sebzelerle de kamufle olan Aydın Aydın, rahmetli Barış Manço’dan sonra çocukları güldürmek için birçok türkü yaptığını belirterek, “Bu sıkıcı ve zor dönemde çocukları ve yaşlıları güldürmemiz lazım. Sebze ve meyve yedirmeyi sevdirmemiz lazım" dedi. 

ETİKETLER

habervideoaydın aydınkarpuzkabukmaskeevde kalmesajhakkarikoronacoronakoronavirüs

Diğer Videolar

HDP Batman il binasına polis baskını; eş başkanlar gözaltına alındı

Darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesi Kılıçdaroğlu ile görüştü: Adalet istiyorum

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

Gaziantep'te polis şiddeti kamerada

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

65 yaş üstü çalışanlar ve kreşe giden çocuklar sokağa çıkma...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan'ın fırsat alanı daha geniş...

Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de...

Tarantino'ya göre son 10 yılın 'tartışmasız' en iyi filmi...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24