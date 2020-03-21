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Koronavirüs karantinasında köpeğini drone'la gezintiye çıkardı

21 Mart 2020 12:52

Güney Kıbrıs'ta bir kişi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evinde karantinadayken köpeğini gezintiye çıkarmanın yaratıcı bir yöntemini buldu.

Güney Kıbrıs'ın güneydoğu kıyısındaki Limasol'da Vakis Demetriou isimli bir kişi, Koronavirüs karantinası nedeniyle evindeyken köpeğini drone'la gezintiye çıkardı.

Demetriou, söz konusu görüntüleri sosyal meyda hesabından "Karantinanın 5. günü. Evde güvende kalın ama köpeğinizin mutluluğunu ihmal etmeyin" mesajıyla paylaştı.

Video, sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi odağı haline geldi.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, Güney Kıbrıs'ta son olarak tespit edilen 67 Covid-19 vakası bulunuyor.

Kaynak: Vakis Demetriou
https://www.facebook.com/vakis.demetriou.7/videos/10163071423745291/

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