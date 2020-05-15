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Koronavirüs karantinasında 'balkon nikahı'; nikah memuru vinçle yükseldi

15 Mayıs 2020 16:55

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle neredeyse her ülkede olduğu gibi tedbirlerin uygulandığı Rusya'da sıra dışı bir nikah törenine imza atıldı. Nikah memuru, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkarak nikah kıydı.

Rusya'nın Krasnodar kentinde, sokağa çıkma yasağına rağmen nikah tarihlerini ertelemek istemeyen bir çift, evlerinin balkonunda dünya evine girdi. Nikah memurunun, apartmanın dış cephesinden platform asansörüyle genç çiftin bulunduğu üçüncü katın balkonuna çıkması ilginç görüntü oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gelinle damadın bulunduğu balkonun balonlarla süslendiği, davetlilerin ise sosyal mesafe kuralına uyarak sokakta töreni takip ettikleri görüldü.

Nikah memurunun "Sizi karı koca ilan diyorum" demesinin ardından, dışarıda toplanan kişiler alkışlarla yeni evlileri kutladı.

Daha sonra genç çift gökyüzüne bir çift beyaz güvercin bıraktı. Öte yandan bugün itibarıyla 262 bin 843 koronavirüs vakasının tespit edildiği Rusya'da, 2 bin 418 hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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