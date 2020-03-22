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Koronavirüs karantinasında aç kalan güvercinler, yiyecek taşıyan kadının peşini bırakmadı

22 Mart 2020 12:05

İspanya’nın Benidorm şehrinde tüm dünyada 13 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan  Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı uygulanan karantina nedeniyle boşalan sokaklarda aç kalan güvercinler, elinde yiyecek paketleri taşıyan kadına saldırdı.  

Süpermarketten yiyecek paketleriyle çıkan kadının peşine takılan güvercinlerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.  

Uzmanlar, koronavirüs salgını ve karantina önlemleri nedeniyle sokakların boşaldığını ve insanların kuşları artık besleyemediklerini, bu yüzden aç kalan güvercinlerin yiyecek taşıyan kadını gördüklerinde saldırıya geçtiklerini belirtti.

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