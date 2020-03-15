Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 191 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da Sevilla şehrinde çekilen bir videoda karantina altındaki ülkede vatandaşların aşağıdaki antrenörüne balkondan eşlik ederek spor yaptığı görüldü.

İspanya'da, gerekli ihtiyaçlar ya da ilaç satın almak ve işe gidenler dışında halkın sokağa çıkması yasaklandı.

191 kişinin öldüğü İspanya, İtalya'dan sonra virüsün en büyük darbeyi vurduğu Avrupa ülkeasi

91 kişinin öldüğü Fransa'da ise, kafeler, restoranlar, sinemalar ve çoğu dükkan kapandı.

1440 kişinin öldüğü İtalya'da geçen Pazartesi günü ülke genelinde karantina başlamıştı.

46,7 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da bilinen 6300'den fazla vaka var.

Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez de virüs kapanlar arasında.