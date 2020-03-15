Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Dünyaya yayılan Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan ve 1400'den fazla insanın yaşamını yitirdiği karantina altındaki İtalya'da tenor Maurizio Marchini’nin balkondan yaptığı Nessun Dorma (Kimse uyumuyor) performansı gündem oldu.

Marchini'nin dünyaca ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'nin de seslendirdiği Nessun Dorma'yı söylediği o anlar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Ülkede şu ana kadar Koronavirüs'ten etkilenenlerin sayısı 15 bini geçti.